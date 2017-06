Groene en blauwe boa's speuren buitengebied af naar afval, buitenseks en illegale visserij

Reeën

Zo laat boswachter Erik de Jonge twee boa's aan het begin van de actie een locatie op Zoomland in Bergen op Zoom zien, waar veel overlast is van mensen die buiten de paden lopen. En dat is schadelijk voor de natuur, maar ook voor mensen die zich wel netjes aan de regels houden. ,,We krijgen veel klachten'', zegt De Jonge. ,,Mensen lopen hier bij tij en ontij door het bos.'' Maar het meeste last is er op die plek van mensen die seks hebben. ,,Er zitten hier reeën die het prima vinden als je langsloopt. Maar als je het bos in gaat, dan raken ze in paniek.'' Die reeën vluchten dan weg en rennen zo de A4 of de A58 op, die vlakbij is.