Gps-systemen uit tractoren gestolen in Woensdrecht

PopMonument In Bergen op Zoom slaat zijn vleugels uit en mikt op landelijke uitrol

12:51 BERGEN OP ZOOM - Het PopMonument in Bergen op Zoom heeft plannen de succesvolle formule ook in andere steden uit te rollen. In eerste instantie moet het evenement in Noord-Brabant navolging krijgen, op termijn mikt de organisatie op een landelijke uitrol.