Gezellige drukte in Nieuw-Vossemeer tijdens braderie en Brabantse Wal Dag

Het jarige dorp ontving heel veel bezoekers tijdens de tweede dag van de feestweek in het kader van 450 jaar Nieuw-Vossemeer. Verspreid door het hele dorp waren verschillende pleinen ingericht. Kinderen konden met een vlot over het water varen, op een klimrek klauteren en volwassenen kregen allerlei informatie over alles wat er op de Brabantse Wal te vinden is. En dat met een biertje of ijsje in de hand, terwijl het dweilbandfestival voor de muzikale omlijsting zorgde.