'Gezamenlijk toelatingsbeleid nodig om de drie vmbo-scholen in regio Bergen op Zoom overeind te houden'

Strikte afspraken over de toelating zijn nodig vanwege de leerlingenkrimp in combinatie met de inzet van OMO en ROC om alledrie de vmbo-scholen overeind te houden. ,,Die morele verplichting hebben we naar elkaar toe uitgesproken. Daar houden we ons aan'', aldus Van Loo.

Probleem in de onderlinge verhouding is dat 't Ravelijn en het ZuidWestHoek College er goed in slagen om leerlingen aan zich te binden, terwijl Steenspil in Halsteren kampt met een terugloop van nieuwe leerlingen. Die trend zet komend schooljaar door. Steenspil begint na de zomer met zo'n 500 leerlingen. Dat zijn er 50 minder dan dit schooljaar, aldus directeur Patrick van der Pijl die niet verrast is over die teruggang. 't Ravelijn daarentegen moet een tijdelijke schoolunit plaatsen door de groei naar 640 leerlingen.

Weglekken leerlingen

Om tot een goed gefundeerd toelatingsbeleid te komen, is het noodzakelijk om de demografische cijfers goed op het netvlies te hebben, zegt Van Loo. ,,We weten dat er jaarlijks 5 procent minder leerlingen zijn door de krimp. Maar we hebben ook te maken met het zogeheten 'weglekken' van leerlingen. Dat zijn leerlingen die op grond van de bevolkingscijfers aan de schoolpoort moeten staan, maar die er toch niet zijn. Kinderen bijvoorbeeld die uit de regio wegtrekken richting België en Zeeland.'' Van Loo wil daar in de komende weken helderheid over. Daarna kan er zaken worden gedaan over het toelatingsbeleid. ,,We kunnen het niet meer hebben dat de drie vmbo-scholen elk hun eigen regels hanteren en daar ook weer uitzonderingen op hanteren. Als de wens is om een volle school af te toppen om de kleinere in de lucht te houden, moet je onderling stevige afspraken maken'', vindt de rector van de OMO Scholengroep Bergen op Zoom.

Niet treuzelen

Als de toelating is geregeld, begint het overleg tussen de vmbo-scholen over de mogelijke herverdeling van opleidingen en het eventuele gezamenlijke gebruik van klaslokalen. Ook daarover kan niet lang getreuzeld worden, vindt Van Loo. ,,Medio november moet ook op dat punt duidelijkheid zijn. Rond die tijd hebben we immers weer de eerste gesprekken met ouders over het nieuwe schooljaar.''