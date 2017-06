Gewelddadige overval in Nunspeet: twee mannen uit Bergen op Zoom opgepakt

NUNSPEET - Twee mannen uit Bergen op Zoom zijn aangehouden voor een overval in het Gelderse Nunspeet. Die werd gepleegd in de nacht van maandag op dinsdag. Een 66-jarige inwoner werd in zijn woning aan de Ribesweg overvallen door twee onbekende mannen.

Direct na de melding ging de politie ter plaatse en werd er ook gezocht in de wijde omgeving. Binnen tien minuten na de melding van het slachtoffer hield de politie een auto met daarin de twee Bergenaren aan in Harderwijk. Het duo bleek zijn aanwezigheid in het gebied niet goed te kunnen verklaren.

Na het doorzoeken van de auto werden goederen aangetroffen die zeer waarschijnlijk net bij de overval gestolen waren. Hierop zijn de Bergenaren aangehouden op verdenking van het plegen van de overval.

Mishandeld

Het slachtoffer meldde de overval om vijf over twaalf 's nachts bij de politie. Hij verklaarde dat hij ongeveer een kwartier daarvoor in zijn achtertuin overmeesterd was door twee voor hem onbekende mannen. Het duo had hem meteen geschopt en geslagen. Daarna was de man de woning in gesleurd en ook in de woning mishandeld.

Het slachtoffer liep meerdere verwondingen op door de mishandeling, waaronder een gebroken neus, gebroken rib en diverse kneuzingen en blauwe plekken. De daders eisten geld. Zij gingen er met onder andere geld en sieraden vandoor.

Het slachtoffer kon alleen aangeven dat het om twee mannen ging. Er was verder geen signalement of omschrijving van de auto bekend. Het was ook niet helemaal duidelijk of de mannen gewapend waren. Na een melding gingen er meteen agenten op pad om in de omgeving naar de daders te zoeken.

Verleden

Toen agenten kort na de melding in Harderwijk een auto met twee mannen erin de N302 op zagen rijden, werd die wagen voor controle aan de kant gezet, aan de Thorbeckelaan in Harderwijk. Bij het natrekken van het kenteken bleek de eigenaar van de auto een verleden te hebben op het gebied van vermogensdelicten en inbraken.

Daarom werd besloten om in de auto te zoeken naar inbrekerswerktuigen. De Bergenaren in de auto, 20 en 21 jaar oud, werkten aan de controle mee, maar maakten wel een nerveuze indruk. Toen in de auto geld en sieraden werden aangetroffen - buit die overeen leek te komen met wat er bij de overval gestolen was - zijn de mannen aangehouden.