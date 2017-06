Gespecialiseerd thuiszorgbedrijf van TWB en tanteLouise in Bergen op Zoom kampt met oplopende verliezen

BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Door snel oplopende verliezen moeten TWB Thuiszorg met Aandacht en tanteLouise in Bergen op Zoom nu al ingrijpen in de gezamenlijke bv OokThuis. Die levert sinds vorig jaar hooggespecialiseerde thuiszorg aan enkele duizenden cliënten in West-Brabant.

Bij de aftrap in 2016 calculeerden tanteLouise en TWB al in dat het zorgexperiment in de eerste jaren financieel weinig oplevert. Maar de verliezen bedragen inmiddels al 'enkele tonnen' en dat maakt saneringsmaatregelen op de korte termijn onvermijdelijk, aldus (vertrekkend) bestuurder Jef Pelgrims van tanteLouise. ,,We kunnen niet wachten tot de situatie echt rampzalig is.''

Pelgrims en TWB-directeur Christ-Jan Danen ontkennen geruchten dat de stekker uit OokThuis gaat. ,,De bv blijft bestaan. Ook de zorg is niet in gevaar. Alle cliënten houden de hulp die zij tot nu toe via OokThuis kregen. En we doen onze uiterste best om alle medewerkers binnenboord te houden. Er is geen collectief ontslag op handen. Dit is een interne reorganisatie'', zegt Pelgrims.

Probleem is, aldus Danen, dat de innovaties in de thuiszorg sneller gaan dan het aanpassen van de financiering. ,,We hebben als het ware vijf stappen voorwaarts gezet en moeten er nu twee terug omdat de financiering het niet kan bijbenen.''

Reistijden

In praktijk draait het vooral om de relatief lange reistijden van verpleegkundig personeel naar de klanten. ,,Een medewerker die bijvoorbeeld een uur onderweg is om een behandeling van een kwartier te doen. Alleen dat kwartier krijgen we betaald van de zorgverzekeraar'', schetst Pelgrims het dilemma.

De routes van de medewerkers moeten daarom zo snel mogelijk 'slimmer' georganiseerd worden. ,,Dus niet meer van Putte naar Moerdijk, maar van Roosendaal naar Moerdijk.'' Daarnaast hopen tanteLouise en TWB substantieel te besparen op ict-kosten. ,,Nu moet soms dubbel betaald worden voor het gebruik van ict-voorzieningen. Dat kan anders en veel goedkoper. We gaan dat nu organiseren waardoor behoorlijk wat geld bespaard kan worden'', aldus Pelgrims. Vóór 1 juli moeten de maatregelen al effect hebben. Later dit jaar beginnen de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over 2018. De twee zorginstellingen hopen dan zaken te kunnen doen over aangepaste tarieven.

Niet ontmoedigen