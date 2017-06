'Gefeliciteerd kakkerlakken' op Feyenoord presentje: 'Bedankt bezorger'

BERGEN OP ZOOM - 'Gefeliciteerd kakkerlakken'. Die in pen geschreven boodschap zag Carlein Aertssen tot haar verbijstering toen zij haar Feyenoordpakket van Het Legioen per post ontving.

De 'aanvulling' op de titel wordt in Bergen op Zoom niet bepaald gewaardeerd, zo blijkt uit twee posts op Carleins Facebookpagina. 'Sommigen zullen dit humor vinden, ik wat minder. Ik betaal hiervoor en het is dat het zondag is, maar morgenochtend hebben jullie de eerste klacht al binnen! Bedankt NLPost-bezorger. Ik hoop dat dit je dag een beetje beter maakte!', staat er.

Overigens lijkt het ergste leed in Bergen op Zoom inmiddels geleden dankzij het Feyenoordservicepunt. Dat beloofd heeft Het Legioen opnieuw te sturen maar dit keer in een andere verpakking, zodat aan de buitenkant niet te zien is wat erin zit.

Een woordvoerder van NLPost noemt het 'heel vervelend' wat er is gebeurd. ,,Dit is heel erg af te keuren. Het lastige is dat niet duidelijk is wanneer dit precies gebeurd is maar dit is absoluut niet de bedoeling. Je hebt post voor een ander gewoon niet te openen, dat is duidelijk."

Stappen

De woordvoerder zegt dat NLPost er alles aan gaat doen om te proberen te achterhalen wie op het pakket geschreven heeft. Mocht dat duidelijk worden dan volgen er stappen tegen die medewerker.