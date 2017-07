Geen plek voor geboortebos in Bergen op Zoom

Op dat moment was wethouder Van der Velden al sceptisch. Want in de gemeente Bergen op Zoom is niet zoveel plek, dacht hij, dat er eventjes een nieuw bos komen. Maar toch kreeg hij van de meerderheid van de gemeenteraad opdracht aan de slag te gaan. Ruim een jaar later is zijn conclusie er: ,,We hebben uitgebreid onderzoek gedaan maar het is onuitvoerbaar.''