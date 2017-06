Geen nieuwe rechter in zaak Klaas Otto-advocaat

Verbetering Elektronisch Patienten Dossier van Bravis ziekenhuis: patient krijgt eerder inzage in brieven

16 juni BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - De verbetering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) binnen Bravis ziekenhuis biedt patiënten per 1 juli extra voordelen. Via het patiëntenportaal MijnBravis komt de correspondentie tussen medisch specialisten en de huisarts veel eerder beschikbaar. De patiënt krijgt tevens inzicht in de uitslagen van onderzoeken die door de huisarts zijn aangevraagd.