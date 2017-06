Geëmotioneerde Rico Verhoeven betuigt in RTL Late Night medeleven aan ouders vermoorde meisjes

Het is hier toch geen oorlog zeker?

9:50 HOOGERHEIDE - Is het hier oorlog of zo?'' Jaap Feleus kijkt verbaasd om zich heen als hij het Woensdrechtse gemeentehuis in Hoogerheide uitstapt. Een stuk of tien soldaten, bepakt en bewapend, houden de wacht bij de deur en controleren bij de ingang iedere auto die de parkeerplaats op of af wil.