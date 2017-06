Funny dingetjes voor funny prijs in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Alles in de nieuwe winkel Boxes aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom is funny . ,,Dit is funshoppen in de breedste zin. Funny hebbedingetjes voor een funny prijs'', lacht de Rotterdamse ondernemer John Boot die de winkel recent opende in het al lange tijd leegstaande pand waarin onder meer modewinkel ZaZa huisde.

Boot, die jaren geleden in de Bergse binnenstad een winkel in skateboarden runde, heeft tot eind dit jaar de tijd om de formule van Boxes te testen. ,,Dit is geen popup winkel. Als het aanslaat in Bergen op Zoom, is het zeker de bedoeling om Boxes ook in andere gemeenten in de markt te zetten'', aldus Boot die samenwerkt met Oosterhouter André Donkers. Het huurcontract loopt tot eind december. ,,Langer kon niet vanwege een andere huurder.''

Volledig scherm John Boot voor zijn popup store Boxes in het voormalige pand van ZaZa op de hoek van het Zuivelplein, © Chris van Klinken / Pix4Profs

Omoda

Die andere huurder is vermoedelijk schoenenzaak Omoda, nu gevestigd in de Josephstraat. De regiomanager van Omoda bevestigt dat er vergevorderde onderhandelingen gaande zijn om de winkel te verplaatsen naar het voormalige ZaZa-pand. Maar de besprekingen zijn nog niet bezegeld met een handtekening. Omoda zoekt een pand met meer vierkante meters. ,,De collectie is sterk gegroeid. We zijn simpelweg uit ons jasje gegroeid in de Josephstraat.''

Doos