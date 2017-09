Expositie in St. Catharinakapel Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Vijf zusters zijn er nog. Vier in Bergen op Zoom, eentje in Tilburg. Meer rest er niet van de congregatie van de zusters franciscanessen. Ooit stonden ze voor zorg in de stad. ,,Ze hebben de hele gezondheidszorg opgebouwd'', zegt diaken Jan Foesenek. Hij is naast zijn werk voor de Lievevrouweparochie sinds dit jaar de bestuurder van de congregatie.

Op deze dinsdagavond komt hij een kijkje nemen in de St. Catharinakapel. Naar de opbouw van een tentoonstelling over de geschiedenis van de zusters, van dit stukje van de stad dat eeuwen in het teken van zorg heeft gestaan. Want al voordat de zusters er in de negentiende eeuw aan de slag gingen, was dit de plek voor wie oud, ziek of zwak was en zorg nodig had.

Markant

Dit markante gebouw, verscholen op het middenterrein van het St. Catharinacomplex, is straks het enige dat nog aan de congregatie herinnert. Op het hoofdgebouw aan het St. Catharinacomplex na wijkt alles voor nieuwbouw. ,,De kapel komt straks helemaal vrij te staan'', weet Foesenek nu al. ,,Ik heb de plannen gezien.'' Plannen waar aannemer De Nijs Soffers nog volop mee bezig is.

Volledig scherm Zaterdag en zondag kan iedereen een kijkje nemen in de kapel © Jan van de Kasteele

De bescheiden tentoonstelling die als eerbetoon aan de zusters is bedoeld is zaterdag en zondag te zien. Tijdens Kunsten in de Monumenten. Vrijwilligers hebben waar ze konden reclame gemaakt voor de kapel. ,,En we zetten in de stad extra borden weg, bij Het Markiezenhof en op St. Catharinaplein'', zegt Harrie Rutten, een van de vrijwilligers.

Verstopt

Want dat is de makke van de kapel. Ze ligt verstopt. De ingang in de Klaverstraat moet je weten te vinden. En vaak kun je er niet terecht. Alleen op zondagochtend. Omdat er dan een eucharistieviering is. De overige tijd verspert een groot hek de toegang.

En dat is jammer vinden vrijwilliger en diaken. Want deze kerk verdient meer belangstelling. ,,Het is een schitterende ruimte'', zegt Rutten ervan. ,,Een unieke locatie.'' De kleine expositie laat kleding van de nonnen zien, foto's, vertelt op panelen het verhaal van zuster Rosa de Bie. Met wie alles begon. Verhaalt over Indonesie waar de congregatie bloeit. Zelfstandig, los van Nederland.

Foto's

Zaterdagochtend is de officiele opening. De wethouders Patrick van der Velden en Arjan van der Weegen zijn gevraagd erbij te zijn. Maar de echte hoofdrolspeelsters zijn de zusters Marie-Cécile en Veronica. Zij verrichten de opening. En kunnen zich zelf vervolgens als jonge nonnen terug zien op de foto's.