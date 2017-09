Evenementen leveren Bergen op Zoom miljoenen extra op

Over het economisch belang leert het onderzoek dat bezoekers gemiddeld 28 euro uitgeven per evenement. Maar op de Krabbenfoor ligt dat fors hoger. Zo'n 36 a 37 euro. ,,Er zijn 130.000 bezoekers geweest. Dan praat je over bijna vijf miljoen euro aan bestedingen.'' Dat er tijdens die vier dagen anders ook de nodige omzet zou zijn geweest in winkels en horeca is duidelijk, zegt hij. ,,Maar toch praat je over miljoenen extra omzet'', is hij overtuigd.