Eindelijk koper voor complex Slingerweg Bergen op Zoom

Wethouder Ad Coppens van economische zaken is opgelucht over de deal. ,,Dit is een opsteker.'' ,,Hier is iets moois van te maken'', zegt directeur Leon Roosenboom van het transportbedrijf. De gebouwen zijn aan de buitenkant verwaarloosd, maar van binnen was Roosenboom meteen aangenaam getroffen door de mogelijkheden. ,,We gaan het opknappen, beginnen met een nieuw dak, het asbest gaat er af. Daarna gaan we de buitenkant moderniseren.''