Eindelijk ansjovis

BERGEN OP ZOOM - Al sinds mei rinkelt de telefoon onophoudelijk in huize Van Dort. 'Is er ansjovis?' Dinsdag kon moeder Lena, die de telefoon bemant, die vraag eindelijk beantwoorden met een volmondig 'ja'.

,,Sinds gisteren zijn ze er weer volop'', verzucht dochter Rian van Dort, verantwoordelijk voor de verkoop van ansjovis in de winkel-aan-huis in de Artilleriestraat. ,,De maand mei was heel slecht, waarschijnlijk door het koude weer. Met Pinksteren was het even goed, maar toen stormde het twee dagen en was het meteen weer klaar. En voor donderdag houden ze onweer, dus dan is het misschien ook weer voorbij. Het is iedere dag weer een vraagteken.''

Bijna uitverkocht

In de Artilleriestraat is het een komen en gaan van klanten. Het goede nieuws verspreidt zich snel en de ansjovis is aan het begin van de middag al bijna uitverkocht.

De familie Van Dort is de laatste in Europa die ansjovis in de Oosterschelde nog op de traditionele manier, met 'weren', vangen. Weervisser Cor van Dort (85) trekt er nog dagelijks op uit. ,,Dat doet hij al van kinds af aan. Maar tegenwoordig niet meer twee maal per etmaal, hoor. Hij gaat alleen overdag mee'', zegt moeder Lena (80).

Asperges

Bergenaren kijken elk jaar halsreikend uit naar de zilte lekkernij, dat er van eind april tot half juli is. Rian: ,,Dus ook als er geen asperges meer zijn. Veel mensen denken dat die twee gelijk opgaan, maar dat is niet zo.''