Drugspand aan Biezendreef in Putte blijft drie maanden lang gesloten

Bergen op Zoom dumpt zwervers op Ruytershove

13:48 BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft het groepje zwervers dat was neergestreken in stadspark Kijk in de Pot dinsdagmiddag zonder pardon gedumpt op de voormalige gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg, net buiten de stad. Zonder sanitair, zonder water.