Dronken bestuurder heeft gestolen kleding op de achterbank liggen in Bergen op Zoom

Half miljoen voor bestrijding kinderarmoede in Bergen op Zoom

25 juni BERGEN OP ZOOM - De Bergse wethouder Arjan van der Weegen investeert bijna een half miljoen extra in armoedebestrijding onder schoolgaande kinderen. Het geld wordt ingezet om ouders te helpen die de (extra) kosten niet kunnen betalen van bijvoorbeeld studiebegeleiding, een fiets of laptop en extra uitgaven als hun kind meedraait in een sportklas of technasium.