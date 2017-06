Dorpsraad is beloftes zat en wil aanpak gevaarlijk gedeelte Halsterseweg

Nieuwe VVV Bergen op Zoom maakt nieuwsgierig

6:20 BERGEN OP ZOOM - Net vier weken is de VVV open in Het Markiezenhof. En nu al komen er meer mensen. Bezoekers die nieuwsgierig zijn. Dat stadspaleis in willen. En dat is precies wat wethouder Arjan van der Weegen en zijn projectleider Andries Boer voor ogen stond. ,,Het is veel uitnodigender.''