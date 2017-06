Dorpsquiz Nieuw-Vossemeer: 'Als je het niet weet, vul je B in'

NIEUW-VOSSEMEER - In het 450-jarig bestaan van Nieuw-Vossemeer is veel gebeurd. Vijandelijke troepen vielen het dorp binnen. Maar waar kwamen die vandaan? En er verdronken vijftig mensen tijdens de Watersnoodramp van 1953. Gebeurtenissen die gisteravond tijdens de grote 450 quiz de revue passeerden.

De quiz, onderdeel van de feestweek van het jarige Nieuw-Vossemeer, trok een kleine tachtig inwoners. Jong en oud. In drie ronden kregen de deelnemers honderd vragen voorgeschoteld. Vragen over de geschiedenis van het dorp. Deelnemers konden ze met A, B of C beantwoorden.

Marc van Tienen, medeverantwoordelijk voor het bedenken van de vragen, geeft toe dat de quiz niet makkelijk is. ,,Maar als je een beetje logisch nadenkt, kom je een heel eind.''

Periodes

De quiz is in periodes ingedeeld. Tien in totaal. Te beginnen met de langste periode: van 1567 tot 1809, het jaar waarin Nieuw-Vossemeer als zelfstandige gemeente door het leven zou gaan. De daaropvolgende periodes zijn van 1809 tot 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Gevolgd door een roerige tijd, tussen twee wereldoorlogen in: 1914-1945. De kortste periode is die van 1945 tot het jaar van de watersnoodramp: 1953. Gevolgd door 1953-1970, de jaren zeventig, tachtig, negentig, tweeduizend en de laatste zeven-en-een-half jaar.

Van Tienen is tevreden over de opkomst. ,,We hadden op maximaal negentig deelnemers gerekend. Meer formulieren hebben we niet. Het zijn er iets minder, maar wel fors meer dan het aantal voorinschrijvingen. Dat bleef steken op dertig. Typisch Vossemeers is dat. Ze wachten hier altijd tot het laatste moment.''

Groepjes

De deelnemers zitten in groepjes aan tafel. Achterin zit Ron Bosters. Met een van zijn tafelkandidaten grapt hij wat over de antwoorden. ,,Als je het echt niet weet moet je gewoon B invullen, heb ik gehoord'', fluistert zijn buurman.

De vraag wanneer Nieuw-Vossemeer geen inwoners had, is zo'n vraag waarop Ron het antwoord niet weet. Zijn buurman zegt antwoord B, 1609-1621. ,,Dat heeft iets met de Spanjaarden en de Tachtigjarige Oorlog te maken heb ik gelezen.'' Ron twijfelt. ,,Als ik die vraag fout heb, weet ik door wie het komt'', grinnikt hij.