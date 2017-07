Dode vrouw aangetroffen in woning in Steenbergen

Meer plek zwervers in Bergen op Zoom

5 juli BERGEN OP ZOOM - Meer plek in de opvang voor zwervers aan de Zuid-Oostsingel in Bergen op Zoom. Lange tijd wilde de gemeente Bergen op Zoom daar niks van weten, maar nu laat wethouder Yvonne Kammeijer toch onderzoeken of er uitbreiding kan komen boven op de 18 plaatsen die er zijn. Dat heeft ze deze week aan de gemeenteraad laten weten.