Dikke middelvinger van college richting raad: Geen belasting? Dan hondenpoep op straat

De irritatie droop vorig jaar van het gezicht van wethouder Ad Coppens toen de Bergse gemeenteraad hem dwong binnen vijf jaar de hondenbelasting af te schaffen. Had hij de gemeentelijke financiën net op orde door forse bezuinigingen en ingrepen via zijn 'elke euro telt'-methode, schieten de heren en dames politici een gat van bijna vijf ton in de gemeentebegroting.

Vooroorlogs

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Archieffoto Saillant is natuurlijk dat zijn eigen VVD de grote initiator is achter het besluit. Lekker dat je eigen je partij je zo voor het blok zet. Al is het niet geheel verbazingwekkend, aangezien de liberalen altijd al warm pleitbezorger zijn van het afschaffen van zoveel mogelijk belastingen.



VVD-fractieleider Gert-Jan Huismans gruwelt van de hondentaks en noemt die vooroorlogs. Omdat die nog stamt uit de tijd dat er hondenkarren waren en de viervoeters werden gebruikt als trekvee.



Onder het mom 'Tom Poes verzin een list' komt het college met een briljante ingeving. Burgemeester en wethouders besluiten het gat dat door de afschaffing ontstaat, deels te vullen door alle handhavingsmaatregelen op het gebied van hondenpoep te schrappen.

Consequenties

Dus geen poepscooter meer, evenmin handhavers die bonnen uitschrijven als Fikkie's behoefte op straat achterblijft en weg met hondenuitlaatplekken. En o ja, ze verwachten wel dat de hondenpoepoverlast toeneemt. Maar goed, de raad wil de hondenbelasting weg. Dus dit zijn de consequenties.

Het is niets meer of minder dan een dikke middelvinger van het college richting raad. De volksvertegenwoordigers worden direct bestookt door ongeruste burgers die bang zijn geen stap meer buiten te kunnen zetten zonder over drollen uit te glijden.

Grote pot

De politici proberen daarop weer uit te leggen dat B en W een koppeling maken die er eigenlijk niet is. Het geld voor de handhavingsmaatregelen op het gebied van hondenpoep komen namelijk helemaal niet uit het potje hondentaks. Net als de onroerende-zaakbelasting, verdwijnt de hondenbelasting in een grote pot, waaruit van alles en nog wat wordt betaald.

Maar het kwaad is al geschied, de onrust is er. En je hoort Coppens en consorten zachtjes in hun vuistje lachen.