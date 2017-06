Deze zes zorgbestuurders uit de regio hebben in 2016 nog flink gecasht

DJ Gerard Ekdom draait JazzBoZ op gang

7:51 BERGEN OP ZOOM - De 42ste editie van JazzBoZ is vrijdag in alle hevigheid losgebarsten. Met een optreden in oude stijl op Het Beursplein, een optreden voor gevorderden in Het Markiezenhof en ook met door de populaire discjockey Gerard Ekdom aan- en door elkaar gemixte hits van onder meer Stevie Wonder, The Commodores en Dela Soul.