Dertig appartementen in voormalige Albert Heijn in Bergen op Zoom

De appartementen worden tussen de 30 en 50 vierkante meter groot. Ze tellen een bad- en slaapkamer en woonkamer met open keuken. ,,Ze zijn uitermate geschikt voor een echtpaar zonder kinderen. Je zit dan op een mooie plek, middenin de binnenstad. Ze gaan in de verhuur voor 500 tot 600 euro per maand en blijven zo onder de sociale huurgrens. Ik denk dat een grote groep mensen belangstelling heeft voor dit soort woningen."



De omwonenden zijn door Gebri geïnformeerd over de plannen en de bouwvergunning is aangevraagd. Als er geen bezwaren worden ingediend, verwacht de ontwikkelaar in september of oktober aan de slag te gaan.



De gemeente heeft intussen plannen om het gehele Vlaszakgebied een flinke opknapbeurt te geven. Vorige week zijn daarvan de eerste contouren gedeeld met de gemeenteraad. Centraal daarin staat een forse facelift van de parkeergarage Achter de Grote Markt, die onder het Vlaszakterrein zit.