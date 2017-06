DENK ronselt Turkse raadsleden in Bergen op Zoom

De partij heeft zelfs een scout naar raadsvergaderingen gestuurd om te beoordelen welke raadsleden goed genoeg zijn om tot DENK toe te treden. Tot nu toe houdt iedereen de boot af. Voorlopig lijkt DENK voornamelijk in Bergen op Zoom actief op dit vlak. In andere plaatsen in West-Brabant lijkt het nog niet te spelen.

DENK richt zijn pijlen vooral op politici die qua achterban goed zijn voor minimaal twee raadszetels. Een van hen is Aydin Akkaya van GBWP. Maar hij voelt echter helemaal niets voor een overstap. ,,Op het moment dat DENK hier komt, worden de verhoudingen scherper en ontstaat er polarisatie. Niemand zit te wachten op deze onrust. Ze zullen ongetwijfeld goede bedoelingen hebben, maar ik zie ze niet."

Akkaya vermoedt dat de partij alleen vanwege politiek gewin naar de Markiezenstad komt en vreest voor de gevolgen. ,,Ik woon hier al 43 jaar met heel plezier en kan overal vrij binnenlopen. Ik ben nog nooit gediscrimineerd. Ik ben bang dat ze de goede sfeer verpesten, alleen maar om er in Den Haag een zeteltje bij te krijgen. Dat moeten we niet willen."

Sterker nog, Akkaya beschouwt het als zijn plicht alles in het werk te stellen dat de partij geen vaste voet aan de grond krijgt. ,,Mochten ze een plaatselijke partij oprichten, dan benader ik de moskee en alle Turkse organisaties om ze ervan te weerhouden DENK te steunen. In de huidige raad zitten 4 Turken en 3 Marokkanen. Die maken 23,1 procent uit van het geheel. Ze zijn dus uitstekend vertegenwoordigd. Ze hoeven me maar te bellen en ik sta op de stoep. En vraag; wadoetterop?"

Dat de partij zijn oog op Bergen op Zoom heeft laten vallen is niet toevallig. Zo'n 24 procent van de Bergse bevolking is van allochtone afkomst. De Marokkanen zijn goed voor 5 procent, Turken 4,8 procent. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen behaalde de partij 4,4 procent van de stemmen in de Markiezenstad, zelfs meer dan de PvdA (4,2 %).

Vanuit Breda, Gilze en Rijen en Dongen komen geen concrete signalen dat DENK raadsleden benadert naar de partij over te stappen. Bredanaar Ali Tsouli, als tiende geplaatst op de kieslijst van DENK bij de Tweede Kamerverkiezingen, verwijst naar het hoofdbestuur van de partij in Rotterdam. De partijleiding is zich nog aan het orienteren, weet hij.

,,In dit stadium kan ik er niet veel over kwijt'', zegt Tsouli die mede-organisator was van de start van de landelijke campagne van DENK voor de Kamerverkiezingen in buurtcentrum De Poelewei in Breda. Cengiz Canli, CDA-commissielid in Breda, vangt geen geluiden op dat DENK in Breda gaat meedoen: ,,Ik ben nooit benaderd. Maar ik heb ook geen contact met de achterban van DENK.''

In Breda stemde in maart 1.132 kiesgerechtigden op DENK (rond 2 %). De Turkse gemeenschap is relatief klein, 1,8 procent van de bevolking (900). CDA-raadslid Erol Bahtimur in Gilze en Rijen zegt ook niet benaderd te zijn door DENK. ,,Dit leeft ook nauwelijks in de gemeente, zover ik weet.’’

Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde DENK daar 472 stemmen. Dat is maar net onder de kiesdrempel van 504 als het gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn geweest. Bahtimur vindt dat je de landelijke uitslag niet kunt vergelijken met lokaal stemgedrag. ,,Er wordt hier ook nauwelijks over gesproken. Ik zit en blijf gewoon bij het CDA.’’ In Gilze en Rijen heeft 3.5 % van de bevolking een Turkse achtergrond (1500)