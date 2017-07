'De Racer topcadeau voor Bergen op Zoom'

BERGEN OP ZOOM - Wethouder Yvonne Kammeijer stak woensdag op het Stationsplein in Bergen op Zoom haar bewondering voor het kunstwerk 'De Racer' niet onder stoelen of banken. Ze noemde het kunstwerk dat de Bergse ondernemer Do Meeus aan zijn stad schonk een topcadeau waar ze ongelooflijk blij mee is.

Kammeijer: ,,Het is een baken voor ons stadscentrum dat past bij de dynamiek van logistieke hotspot." In mei werd West-Brabant door een panel van 31 experts uitgekozen tot Logistieke Hotspot nummer 1 van Nederland. Kammeijer die de zieke wethouder Arjan van der Wegen verving, was door Meeus in een rode Bugatti opgehaald bij het Stadskantoor.

Hommage

De onthulling van het fors uitgevallen kunstwerk werd verricht door Do Meeus en Johan Stalknecht. Een oud-ambtenaar waar Meeus indertijd goed mee kon samenwerken. Kammeijer onthulde de plaquette die op de sokkel is aangebracht. Meeus sprak van een feestelijke gebeuren. ,,Eindelijk kan De Racer, die in België de autopiloot wordt genoemd, na al die jaren de stad inkijken. Dit beeld past bij de symboliek van het plein en is een hommage aan ons bedrijf en aan de chauffeurs in het bijzonder."

Opslag