De Olympische Spelen lonken voor Nienke Jonk uit Ossendrecht

HOOGERHEIDE - En alweer werd Nienke Jonk door haar zwemvereniging Hieronymus uit Roosendaal gehuldigd. De 15 jarige topzwemster uit Hoogerheide grossiert in kampioenschappen. Afgelopen weekend is ze voor het tweede jaar op rij Nederlands kampioene zwemmen geworden op de vijftig meter vlinderslag bij de jeugd tijdens de Nederlandse Junioren Jeugd Kampioenschappen in het Pieter van den Hoogenbandstadion in Eindhoven. Ze pakte vier gouden en twee zilveren medailles. En bovendien is de jonge zwemster nu al voor vijf afstanden geplaatst voor de Europese Jeugd Olympische Spelen(EYOF) die dit jaar van 23 tot 29 juli in Hongarije worden gehouden.

Nienke ging als jong meisje op voor haar zwemdiploma. "Ik vond zwemmen eigenlijk wel leuk", zegt ze. Ze werd lid van zwemvereniging de Zuidwesthoek en vervolgens van de Zilvermeeuw. Bij die twee verenigingen won ze met groot gemak bijna alle wedstrijden. "Toch is het leuker als je moet vechten voor een overwinning", zegt ze. Ze zocht het hoger op en werd lid van Hieronymus waar ze getraind werd door Frie Verstraten.

Verstraten heeft haar inmiddels overgedragen aan trainster Rian de Bruijn "Een trainster gespecialiseerd in het begeleiden van toppers", zegt Verstraten die trots is dat hij Nienke heeft mogen trainen. Haar kamer puilt uit van de vele medailles die ze heeft gewonnen. Maar er is nog een plaatsje gereserveerd voor een eventuele Olympische medaille.

Hoe groot haar kansen zijn voor een medialle weet ze niet. "Ik weet nog niet wie mijn tegenstanders zijn maar de bedoeling is om minimaal in de finale te komen". Begin juli heeft ze vakantie maar vakantie houden is er niet bij. Ze traint al zeven dagen in de week maar dan wordt er een extra tandje bij gestoken. In de zomer wordt het extra hard trainen voor de EYOF. "Daarvoor zijn een aantal trainingsstages georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zwembond die ons klaar moeten stomen." Met ons bedoelt ze een aantal andere jeugdzwemmers en zwemsters. "Namens Nederland gaan er tien meiden en vier jongens naar Hongarije".