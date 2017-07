Dankzij 't Steenspil weer helemaal op niveau

HALSTEREN - Tommie Bouwman (16) uit Halsteren geeft ruiterlijk toe: zijn eerste jaar op de middelbare school heeft hij naar eigen zeggen flink verkloot. Maar dat was drie jaar geleden. De jonge Halsterenaar herpakte zichzelf en nam gisteravond op 't Steenspil alsnog zijn mavo-diploma in ontvangst.

,,Hier ben ik superblij mee. Ik ben op mavo-niveau op 't Rijks in Bergen op Zoom begonnen, maar ik moest door mijn slechte resultaten van die school af. Gelukkig kreeg ik op 't Steenspil een tweede kans. Dat is goed uitgepakt, want uiteindelijk heb ik het toch gered.''

Tommie is een van de zogeheten zij-instromers op vmbo-school 't Steenspil in Halsteren. Dat zijn leerlingen die eerst op een andere school zaten, maar door slechte resultaten genoodzaakt zijn een niveau te zakken. Het gaat voornamelijk om jongeren die in een mavo-brugklas zaten en zijn teruggezet naar een lager niveau: vmbo-kader.

In de regio Bergen op Zoom komen zij-instromers bijna altijd op 't Steenspil terecht. Dat komt doordat andere scholen in deze regio geen of een beperkt aantal zij-instromers aanneemt.

't Steenspil was niet de eerste keuze van Tommie Bouwman, maar achteraf is hij tevreden over het onderwijs dat hij heeft gekregen. ,,Ik wist dat ik na dat ene slechte jaar niet achterover kon leunen. Het feit dat 't Steenspil een relatief kleine school is, pakte voor mij gunstig uit. Alle docenten kennen je en andersom ook. Als een vak wat minder ging, werd er snel ingegrepen. Als ik bijles wilde van een leraar, was het zo geregeld.''

De Halsterenaar begint na de zomervakantie aan een mbo-opleiding in Goes (Scalda). ,,Ik ga de opleiding onderwijsassistent volgen en wil daarna naar de pabo. Ik zou graag meester worden op een basisschool.''

Zijn klasgenote Jade Massing (16) uit Lepelstraat is eveneens een van de zes zij-instromers die dit jaar hun mavo-diploma konden ophalen. Ook Jade moest van 't Rijks af en kwam op 't Steenspil terecht.

,,Ik wilde eigenlijk naar 't Ravelijn in Steenbergen, maar daar nemen ze al een paar jaar geen leerlingen meer aan die eerst op een andere middelbare school zaten. Daarom is het maar goed dat 't Steenspil ons wel toelaat.''

Thuissituatie

Jade was niet zozeer gedemotiveerd, maar door een hectische thuissituatie kon ze in de brugklas minder tijd aan haar school besteden.

,,In Halsteren kreeg ik meer steun, zo hadden we ook een instroomcoach. Uiteindelijk ben ik in de derde klas weer op mavo-niveau terechtgekomen en heb ik mijn diploma in vier jaar tijd gehaald.'' De Lepelstraatse begint in augustus aan een mbo-studie (marketing/communicatie) op het Bredase Florijn College.

Roy Palmen, algemeen vmbo-directeur binnen ROC West-Brabant, benadrukt dat elke leerling welkom is. ,,We zien dat als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. En de resultaten zijn goed. Ook van onze leerlingen die in het tweede jaar zijn ingestroomd. De meesten komen weer op hun oude niveau terecht. Op 't Steenspil gaan we op zoek naar de specifieke talenten van een leerling. Daar heeft ons team alle aandacht voor en dat werkt'', aldus Palmen. Dit jaar telt 't Steenspil 146 geslaagden (96 procent). Dit percentage lag vorig jaar ook op 96 procent.

Huibert de Jonge, vestigingsdirecteur van 't Ravelijn in Steenbergen, laat weten dat zijn school al drie jaar geen zij-instromers meer toelaat. ,,We zijn behoorlijk gegroeid en hebben eenvoudigweg geen plaats voor leerlingen die eerst op een andere school zaten en het tweede jaar een vmbo-kader opleiding bij ons willen volgen. Dat komt doordat wij per leerjaar maximaal tachtig leerlingen op kaderniveau toelaten. Als we meer mensen toelaten, moeten we ons lesmodel loslaten en dat willen we niet. Tachtig is de limiet'', aldus De Jonge.