Daklozen in stadspark Kijk in de Pot moeten naar voormalige gemeentekwekerij

BERGEN OP ZOOM - Daklozen die hun tent hebben opgezet in Kijk in de Pot moeten uit het Bergse stadspark vertrekken. ,,Ze hebben daarvoor tot dinsdag de tijd gekregen’’, laat woordvoerster Nausikaä van den Merkenhof van de gemeente Bergen op Zoom weten. ,,Het gaat om circa tien mensen. Zij kunnen voorlopig naar de voormalige gemeentekwekerij aan de Ruytershoveweg.’’

De gemeente verwacht dat de tentbewoners op het terrein van de voormalige gemeentekwekerij minder overlast veroorzaken dan in Kijk in de Pot. Dat ligt aan de rand van de binnenstad van Bergen op Zoom en is populair is bij hondenbezitters, sporters en andere recreanten.

,,De eerste paar tentjes werden rond Pinksteren in het park neergezet'', zegt Lotte, die geregeld met haar twee honden in Kijk in de Pot wandelt. ,,In de periode daarna zijn er meer tenten bij gekomen.’’

Camping

De tenten staan aan de achterkant van Kijk in de Pot, op een veldje dat tegen de Markiezaatsweg aanligt. Bij het tentenkampje staan fietsen en een fietskarretje. Daardoor lijkt het van een afstand net een reguliere camping.

,,We hebben geen last van de mensen die in het park in tenten slapen'', zegt Lotte. ,,Toch moet je oppassen. Laatst lagen daar resten van een chocoladereep en een van mijn honden wilde dat al opeten. Gelukkig kon ik dat nog voorkomen. Chocolade is heel slecht voor een hond.''