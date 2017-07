Chaos troef op deels afgesloten kruising Bergse Noordsingel

BERGEN OP ZOOM - Het is een puinhoop op het deels afgesloten kruispunt Burgemeester Stulemeijerlaan en Noordsingel/Westersingel in Bergen op Zoom. Sommige weggebruikers rijden simpelweg vanaf de Westersingel, ter hoogte van de muziekschool, zo tegen het verkeer in de Burgemeester Stulemeijerlaan in. De gemeente doet vooralsnog niets aan de onveilige situatie.

Wie een uurtje post op de kruising, zoals uw verslaggever vrijdagochtend heeft gedaan, ziet de ellende voor zijn neus gebeuren. De ene na de andere automobilist staat vertwijfeld op het kruispunt, keert om of schiet de Steenbergsestraat in. Of draait simpelweg tegen het verkeer in de Burgemeester Stulemijerlaan op.

Vooral vrachtwagenchauffeurs, die zich op dit punt vastrijden en gedwongen worden te keren, kunnen nauwelijks uit de voeten. Slechts met de grootst mogelijke moeite krijgen ze hun combinatie gekeerd op de kruising. Een aantal lapt zelfs alle verkeersregels aan hun laars en rijdt alsnog de Stulemijerlaan op. Een collega moest donderdag noodgedwongen op de Stulemijerlaan achteruit rijden omdat een truck haar tegemoet kwam rijden. ,,Uiteindelijk is hij over de stoep voor de muziekschool verder gereden."

Onze ervaringen staan niet op zich. De foto die we publiceerden op de facebookpagina van Bergen op Zoom, maakt het nodige los. Vele Bergenaren ergeren zich groen en geel aan de onveilige situatie en zijn ook geconfronteerd met weggebruikers die hen tegen het verkeer in tegemoet rijden. ,,Afgelopen zondag kwam ik op dezelfde plaats een Ford Ka tegen. Twee wielen op het fietspad en twee op de weg. Ik attendeerde op het verkeerd rijden, maar de bestuurder reageerde niet eens", zegt Rene Langenberg. ,,Mij kwam onlangs een grote touringbus tegemoet, waardoor ik met mijn auto over het fietspad voor de muziekschool werd gedwongen.Maar ik gaf de chauffeur geen ongelijk: wat had hij anders moeten doen? Keren lijkt mij daar ook onmogelijk met zo’n gevaarte." Ook beklagen Bergenaren zich erover dat de afsluiting slecht wordt aangegeven.