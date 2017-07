Burgemeester van Steenbergen waarschuwt voor drugsoverlast: 'wees alert bij verhuren bedrijfspanden'

STEENBERGEN - Burgemeester Ruud van den Belt roept ondernemers en agrariërs in de gemeente Steenbergen op om extra alert te zijn op criminelen die hennepkwekerijen en drugslaboratoria in leegstaanden panden proberen neer te zetten.

Dat schrijft hij in een brief die hij richt aan het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS) en de lokale afdeling van de agrarische belangenorganisatie ZLTO.

Drugslaboratoria

Hij richt zich tot de ondernemers en agrariërs omdat zij vaak grote bedrijfsruimtes hebben. Deze zijn, zeker in het buitengebied of afgelegen plekken, erg aantrekkelijk als locatie voor drugslaboratoria of hennepplantages.

Het ondernemersplatform gaat de brief doorsturen naar haar leden, vertelt Johan van Gils. ,,Daarmee bereiken we natuurlijk niet alle ondernemers, maar wel onze leden. We sturen een aparte mail rond, zodat ze weten welke zaken er kunnen spelen.'' Het platform heeft zelf geen actieve rol in het bestrijden van zulke praktijken, vertelt hij. ,,Maar het komt soms wel ter sprake bij vergaderingen en dan bespreken we het natuurlijk.''

'Veel leegstand'

De Steenbergse agrariër Eric van der Spelt is zich goed bewust van de problemen. ,,Er is nu eenmaal veel leegstand in het buitengebied en dat zal de komende jaren niet minder worden. Heel veel agrariërs hebben geen opvolging.''