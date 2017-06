Brandbrief over verkeer centrumring Bergen op Zoom

Dit jaar alleen al zijn er negen ongevallen geweest, waarvan eentje met vijf auto's en twee gewonden. De bewoners zijn dat beu. Overleg met ambtenaren van de gemeente heeft tot nu toe niks opgeleverd. Daarom vragen de bewoners nu in hun brief herhaald en met nadruk om maatregelen: autoluwe straten, een verbod voor vrachtverkeer, fijnstofmetingen en een nieuw verkeerscirculatieplan. De bewoners vragen zich af of bij het realiseren van winkelcentrum De Zeeland rekening is gehouden met de verkeerstoename in hun straten. Ook willen de bewoners een gesprek met de verantwoordelijk wethouder.