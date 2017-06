Bonte stoet reuzen trekt door Bergse binnenstad

Geef uw mening: moet de katholieke kerk ho­mo­vrien­de­lij­ker worden?

7:20 Op Roze Zaterdag in Den Bosch had de katholieke kerk een gebaar richting de homoseksuele gemeenschap kunnen maken. Maar de bisschop heeft onder grote druk een gay-vriendelijke gebedsdienst in de kathedraal van Sint-Jan afgeblazen. Een gemiste kans of eigenlijk volstrekt logisch?