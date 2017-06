Blauwe sluis publiekstrekker op Waterpoort weekend

Bezoekers van alle leeftijden konden zich uren vermaken op het landgoed van 8,5 hectare groot. Kinderen konden er broodjes bakken boven een vuurtje, over een touwbrug klimmen en op een springkussen springen. Verder bleek het landgoed een perfecte plek om kunstwerken en oldtimers te bekijken of gewoon te wandelen.

"Veel mensen rijden hier langs zonder te weten wat voor verborgen parel dit natuurgebied is. Met deze open dag laten we met name de bewoners van deze regio zien wat hier te beleven is", zei eigenaar Stephan Ardon op de zonnige zaterdagmiddag in de voormalige appel-, peren- en walnotenboomgaard.