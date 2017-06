Bijzondere projecten tijdens Dag van de Architectuur in Bergen op Zoom: luxe appartementen Havenstaete zeer in trek

BERGEN OP ZOOM - Het is, zeker op de Bergse woningmarkt, een bijzonder project. Op steenworp afstand van Cinema Kiek in de Pot verrijst in de oksel van Saillant en Markiezaatsweg het complex Havenstaete met 25 luxe appartementen en penthouses. Het zijn de toekomstige bewoners zelf die als collectief aan de wieg stonden van Havenstaete.

Hans Ransdorp (75) uit Halsteren is één van de mensen van het eerste uur. In 2013 ging hij op zoek naar een ruim appartement met inpandige garage in de hogere prijsklasse, ergens tussen de vier en zes ton. Om al gauw te ontdekken dat het gevraagde er simpelweg niet is in de gemeente Bergen op Zoom.

,,Toen dacht ik, waarom niet proberen om het zelf te bouwen?'', aldus Ransdorp die ook in bredere kring hoorde dat er behoefte is aan luxueuze appartementen. Zo ontstond het idee van collectief particulier opdrachtgeverschap. Voor grondgebonden woningen gebeurt dat wel vaker, maar voor een complex zoals Havenstaete is het bijzonder.

Lastig

Het bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Want zodra belangstellenden gevraagd werd om geld in te leggen, won de aarzeling het van het aanvankelijke enthousiasme. ,,Het bleek lastig te zijn om zo'n project helemaal zelf te doen. Vandaar dat we naar het architectenbureau van Rob van den Bergh zijn gestapt", vertelt Ransdorp. De bal ging rollen. Van den Bergh wist bouwbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch aan boord te krijgen. De bouw van Havenstaete is inmiddels gestart waarbij vrijwel alle 25 appartementen zijn verkocht. ,,Op de laatst beschikbare woning zit een optie.'' Het aantrekkelijke is dat de appartementen variëren in grootte en prijs waarbij de bewoners een flinke vinger in de pap hebben wat betreft uitvoering en inrichting.

Havenstaete is morgen één van de zeven projecten die bezocht kan worden bij de Dag van de Architectuur in Bergen op Zoom. Weliswaar is het nog een bouwput, maar het grote bord bij Saillant geeft een indruk van de uitvoering: veel glas, strakke lijnen en een verspringende bouw. Het wordt een eyecatcher in het landschap waarbij de bewoners uitzicht hebben over de Binnenschelde.