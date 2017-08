Bij basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer zitten drie groepen in één klaslokaal

NIEUW-VOSSEMEER - Zestig leerlingen in hetzelfde lokaal? ,,Als ik dat over de telefoon uitleg, dan denkt iedereen dat het hier een enorm kabaal is'', lacht directeur Olivier Vermeulen van basisschool Merijntje in Nieuw-Vossemeer. ,,Maar het is hier heel rustig.''

De basisschool doet het sinds vorig jaar helemaal anders. Geen combinatiegroepen meer, maar grote lokalen waar meerdere groepen bij elkaar zitten. Vorig jaar is geëxperimenteerd door de groepen 6, 7 en 8 bij elkaar te zetten. Sinds de start van dit schooljaar zitten de groepen 3, 4 en 5 ook bij elkaar.

Het nieuwe concept is ontstaan vanuit de leerkrachten, legt Vermeulen uit. ,,We hadden een combinatieklas: 5/6 en 6/7. Gevolg was dat twee leerkrachten op dezelfde momenten op een dag allebei dezelfde lesstof aan het uitleggen waren aan groep 6.'' Het idee was daarom om de groepen 6 dan even samen te zetten, zodat de docent de les slechts een keer hoeft uit te leggen. Maar daar zijn de lokalen te klein voor.

Efficiënter werken

En dus moest daar wat aan gebeuren. De klaslokalen van de groepen 5/6 en 6/7 zijn samengevoegd en daar is het overblijflokaal en het technieklokaal bijgekomen. ,,De laatste twee werden maar op een bepaald moment van de dag gebruikt. De rest van de dag staan ze leeg. Door deze lokalen samen te voegen, kun je veel efficiënter met je ruimte omgaan'', legt de directeur uit.

Quote Door de lokalen samen te voegen, kun je veel efficiënter met je ruimte omgaan. Olivier Vermeulen En zo staan woensdagochtend twee docenten uitleg te geven in hetzelfde lokaal aan twee groepen, terwijl een derde groep zelfstandig aan het werk is. De leerlingen hebben veel meer ruimte dan bij een combinatiegroep en ze lijken geen last te hebben van de andere groepen. ,,De akoestiek is goed en ze zitten veel verder van elkaar af'', zegt Vermeulen.

Een beetje ruis is niet te voorkomen. ,,Maar dat heb je bij combinatiegroepen ook.'' Grootste voordeel is nog altijd de ruimte: de groepen zitten veel verder van elkaar vandaan, waardoor het verhaal van de ene docent niet voor heel veel overlast zorgt voor de kinderen die zelfstandig aan het werk zijn. Voor kinderen die daar behoefte aan hebben zijn er koptelefoons beschikbaar, om zich af te sluiten.

Ander meubilair

Bij de nieuwste ruimte, groep 3, 4 en 5, is ook een klein stiltelokaal ingericht. ,,De groepen 3 en 4 werken heel anders dan de hogere groepen'', legt Vermeulen uit. ,,Ze moeten nog leren schrijven, bijvoorbeeld. We weten niet zeker of zo'n ruimte nodig is, maar mocht het wel zo zijn, dan is het er wel.''

Daarnaast is er ook gedacht aan het meubilair: sommige kinderen vinden het fijner om staand te werken, of een beetje te hangen of zelfs te liggen. Er is daarom van alles en nog wat in de lokalen aanwezig: ze kunnen met een boek in de ligcirkels van de tribune kruipen, staand achter een tafel aan de slag gaan of op een loungebank zitten.

Kleuters

De manier waarop het afgelopen jaar is verlopen, overtreft alle verwachtingen, zegt Vermeulen. Docenten hebben meer tijd over en kunnen daardoor meer aandacht besteden aan de leerlingen. Daarnaast daagt het nieuwe systeem de leerlingen uit om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Het nieuwe systeem is niet ontstaan vanuit noodzaak door de leerlingenkrimp. ,,Het aantal leerlingen zal de komende jaren wel krimpen'', zegt Vermeulen. ,,En op deze manier kun je dan alsnog kwaliteit aanbieden. Maar ons team zegt ook: als we geen last hadden van krimp, dan hadden we deze manier van werken ook zo ingericht.''