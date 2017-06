Betere gooi- en smijtwerk bij Highland Games Nieuw-Vossemeer

Het betere gooi- en smijtwerk hoorde bij de Highland Games, de roofvogels bij een demonstratie die ten beste werd gegeven door valkenier Ruben van Maaren.

De acht deelnemende teams aan de Schots getinte krachtmeting bonden de strijd aan met muzikale ondersteuning van doedelzakspeler Arie van Meerwijck uit Kruiningen. Logischerwijs waren de echte de krachtpatsers in een voordeel. Want probeer maar eens een bierfust of een hooibaal zover mogelijk weg te gooien. Als dat ook nog eens met een riek moet gebeuren, vliegen de hooibalen soms de verkeerde kant op en is het oppassen geblazen voor de omstanders.

Het was echter vooral een gezellige middag, waarbij soms de tegenstander werd geholpen in plaats van het eigen team. Ondanks dat de Brave Hearts zich hebben uitgedost in Schotse kilts, belanden ze samen met Bouwclub D'Ôôgte op de derde plaats. Het zijn BC PZN 1 en de Bikkels die in de finale, met boogschieten, om de eerste en de tweede plaats moeten strijden. PZN wint de grote beker, die snel met koel bier wordt gevuld. Notendaelsche Boys 2 en 1, BC PZN 2 en de Brandweer Nieuw- Vossemeer sluiten de ranglijst. De middag wordt afgesloten met een demonstratie door valkenier en vogeltrainer Ruben van Maaren. Hij heeft onder andere buizerds, een kerkuil, een raaf, een Antilliaanse caracara en een Giervalk meegebracht. Tijdens de demonstratie vertelt hij over de vogels en hun leefgebieden. En 'Rogier de Gier' vliegt het winnende lot aan bij de trekking van de jubileumloterij van het 450-jarige dorp.

Het avondprogramma van de slotdag begon met een barbecue, waar 187 dorpelingen bij aanschoven. ,,De barbecue en de afsluitende muziekavond worden gebruikt als reünie'', constateert Jan Knuit, secretaris van de stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer. ,,Er zijn ook schoolklassen bij.''

Als de band 'Storm' tijdens de laatste uurtjes van de feestelijkheden optreedt, blikt hij terug. ,,Natuurlijk zijn er altijd momenten waarbij je denkt, 'dat had iets anders gekund'. Maar, we hebben deze week Nieuw-Vossemeer weer op de Brabantse kaart gezet.''

Zo waren er bij de start van de viering vorige week onder andere de Brabantse Waldag, de Merijntje Gijzen-braderie, de officiële reünie en de dorpswandelingen. ,,Indrukwekkend was de onthulling van de panelen bij het Watersnoodmonument door commissaris van de koning Wim van de Donk en burgemeester Ruud van den Belt. En we kijken terug op een goede samenwerking met de Brabantse Waldag en de braderie.''

Daarnaast is er het enthousiasme over de dorpswandelingen. ,,Was men eerst wat terughoudend; veel mensen zijn blij dat ze mee hebben gedaan. Zelfs mensen uit Nieuw-Vossemeer kwamen op plekken waar ze nog nooit waren geweest.''

Ook veel activiteiten in de rest van de week, zoals die voor de senioren, de Dorpsquiz en het uitverkochte Spektakel van Nieuw- Vossemeer, zijn goed ontvangen. Knuit: ,,Bij Het Spektakel werd het lied Brabant van Guus Meeuwis in een Vossemeerse versie gebracht. Dan heerst er, net als bij veel andere activiteiten, een groot saamhorigheidsgevoel.''