'Berichtgeving Doel is paniekzaaierij'

HOOGERHEIDE - De Woensdrechtse gemeenteraad vindt dat er in de regio te veel paniek wordt gezaaid over de problemen met de kerncentrale in Doel.

De gemeente Woensdrecht kiest niet, zoals de omliggende gemeentes, voor juridische procedures om de centrale, waar om de haverklap storingen zijn, te sluiten. Via een manifest kiest Woensdrecht voor een goede communicatie met de directie van de kerncentrale en met haar burgers.

"Angst is een slechte raadgever", riep ABZ raadslid Adri Gelten afgelopen donderdagavond in de opinieraadsvergadering bestuur. "Hij noemde alle berichtgeving in de media en van de omliggende gemeentes paniekzaaierij.

"Op het industriegebied net over de grens staan tal van chemische bedrijven. Daar zijn met grote regelmaat ook storingen en moeten fabrieken om veiligheidsredenen tijdelijk worden stilgelegd. Daar lees je nooit wat over en is er ook geen paniek".

Gelten zegt dat net als bij de kerncentrale Doel bij die bedrijven de veiligheid hoog in het vaandel staat. Gelten weet waar hij over praat "Ik heb jaren lang in het Antwerpse industriegebied gewerkt". PvdA fractieleider Cees Jaspers was het helemaal met Gelten eens. "De gemeente Bergen op Zoom zaait paniek onder haar burgers maar ze weten niet wat er zich allemaal nog meer afspeelt rond Antwerpen".

Hij vindt het vreemd dat Bergen op Zoom zich niet druk maakt over de chemische bedrijven. "De kans dat daar wat misgaat, is misschien wel groter dan bij de kerncentrale Doel. Als er een ontploffing is in een chemiebedrijf dan is de kans groot dat ook in Halsteren de ruiten eruit vliegen".

Hij vindt het zinloos dat omliggende gemeentes aandringen op sluiting van Doel. "Die gaan niet over sluiten van de kerncentrale. Dat is een aangelegenheid van de Belgische regering". Ook de raadsfracties van CDA en AKT raken niet in paniek over de problemen bij Doel. CDA raadslid Luc de Vos wil wel dat er duidelijker gecommuniceerd wordt richting de burgers als er weer een storing is bij de kerncentrale in Doel.