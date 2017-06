Bergse wethouder Van der Velden belooft betere communicatie over klachten Bosstraat

Aanleiding voor het gesprek was berichtgeving in BN DeStem over problemen in de Bosstraat waarbij ondernemers zich roependen in de woestijn voelden. De maat was afgelopen zaterdag vol toen ondernemers illegale afvaldump aantroffen bij de container pal voor de deur van feestartikelenwinkel Dietvorst. Het paaltje naast de container was al een week defect waardoor Saver de container niet kon ledigen.