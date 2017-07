Bergse advocaat vrijgepleit van valse verklaring, Hof verwerpt beschuldigingen

BREDA / BERGEN OP ZOOM / DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft een advocaat uit Bergen op Zoom vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Hij werd daarvoor in 2015 veroordeeld tot 150 uur werkstraf en één maand voorwaardelijke celstraf.



Advocaat Nuijten verdedigde een aantal jaren geleden een inwoner van Kruisland. Die had een conflict met een aannemer. Een in het buitengebied gebouwde villa vertoonde volgens de opdrachtgever allerlei gebreken. Dat leidde tot een jarenlange gerechtelijke procedure.

Verklaring

De Bergse advocaat zou in dat juridische gevecht op enig moment - in 2011 - ter ondersteuning van zijn pleidooi een valse of vervalste verklaring van een getuige hebben ingebracht. De verklaring trok de aandacht omdat deze niet was ondertekend. Volgens het Openbaar Ministerie had de advocaat de verklaring zelf opgesteld. En ten onrechte de indruk gewekt dat het een authentieke tekst was van de getuige. Onder meer door het gebruik van de 'ik-vorm'. Het tuchtcollege van advocaten schorste de Bergenaar voor deze kwestie twee weken voorwaardelijk.

Nuijten heeft erkend dat hij de tekst zelf heeft opgesteld. Echter, het was volgens hem de exacte weergave van een uitvoerig gesprek dat hij met de getuige had gehad. Hij heeft het concept naar eigen zeggen aan de getuige toegezonden ter ondertekening. Maar die overleed in tussentijd.