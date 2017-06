Bergs wijkcentrum De Moerkens draait fors verlies, toekomst aan zijden draad

Koek verwijt de gemeente Bergen op Zoom dat eerder gemaakte afspraken over de sluiting van gesubsidieerde wijkhuizen niet zijn nagekomen. ,,Toen ik De Moerkens kocht, kreeg ik te horen dat er op 1 januari 2017 verschillende centra zoals De Korenaere zouden dichtgaan. Een deel van de huurders zou dan naar ons kunnen overstappen. Helaas, de praktijk is dat wij alle moeite moeten doen om huurders in huis te houden. Wij krijgen geen subsidie en kunnen niet concurreren met de consumptie- en huurprijzen van wijkcentra als De Korenaere, De Kastanje, De Wittenhorst, Antonius Abt en 't Fort. Zij krijgen tienduizenden euro's subsidie van de gemeente. Wij ontvangen geen cent", aldus Koek.

Toekomstvisie

Hij deed zijn betoog afgelopen donderdag tijdens de beeldvormende vergadering van de raad. Op de agenda stond de toekomstvisie van de Bergse wijkcentra. Het is de bedoeling vanaf 1 januari 2019 uitvoering te geven aan het nieuwe beleid. Het college van B en W geeft de voorkeur aan een scenario waarin gemeentelijke en particuliere wijkcentra en andere instellingen samenwerken om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften in de wijken. Moerkens-eigenaar Koek staat achter deze visie, maar vindt wel dat de centra onder dezelfde voorwaarden moeten functioneren.

Twee ton verlies

,,Wij zijn slachtoffer van dwarrelend beleid. Alleen daarom al vinden we dat de gemeente zich ten opzichte van ons ruimhartig dient op te stellen. Want op de huidige manier voortsukkelen gaat niet. De afgelopen jaren heb ik twee ton moeten bijleggen, het houdt een keer op. Of De Moerkens gaat onder dezelfde voorwaarden als die andere wijkcentra verder of ik ben genoodzaakt de ruimten commercieel te verhuren. Dat laatste wil ik liever niet en zou voor de wijk Meilust ook niet goed zijn. Maar nu draaien we te veel verlies", stelt Koek. Samen met wijkcentrum Ooitas op de Bergse Plaat is De Moerkens het enige wijkcentrum dat is geprivatiseerd.