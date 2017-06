Bergs Roparunteam NNN was de snelste tijdens estafetteloop vanuit Parijs

Natuurpodium Bergen op Zoom overstijgt verwachtingen

23 juni BERGEN OP ZOOM - Met 6.000 leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs is de belangstelling voor het Natuurpodium in Bergen op Zoom boven verwachting. Kinderen leren in het bezoekerscentrum voor natuur- en duurzaamheidseducatie – gevestigd boven jeugdherberg StayOkay – over de natuur en hoe ze daar op een verantwoorde manier mee om moeten gaan.