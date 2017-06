Bergenaren opgepakt voor vechtpartij voetbalsupporters PSV en Vitesse

Politie nog steeds op zoek naar stelend trio in Breda en Bergen op Zoom

16:13 BERGEN OP ZOOM/BREDA – Afgelopen maandagavond was er in het tv-programma Bureau Brabant alweer aandacht voor een man die in twee verschillende zaken op camerabeelden te zien is. Hij sloeg toe in zowel de winkel Big Bazar in Bergen op Zoom als het hotel Golden Tulip Keyser in Breda. De daders zijn sinds 5 december 2016 niet meer gezien.