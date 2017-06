Bergen op Zoom duikt in de geheimen

BERGEN OP ZOOM - Publiek geheim, geheim publiek. Met dat idee wil Bergen op Zoom aan de slag om meer bezoekers naar de stad te trekken. Het is de nadere uitwerking van het idee van storytelling dat in december is gepresenteerd als toverwoord om de stad aantrekkelijker te maken voor een bezoek.

Storytelling kwam wethouder Arjan van der Weegen toen op veel kritiek te staan vanuit de gemeenteraad. Wazig. Zweverig. Dat etiket plakte de politiek er op. Deze week presenteerden Van der Weegen en zijn team het vervolg aan de gemeenteraad. De nadere uitwerking van storytelling. Wat de politiek er van vindt, komt pas later aan bod.

NHTV

Quote Het gaat om het woweffect Andries Boer In samenwerking met specialisten van de NHTV is bedacht dat Bergen op Zoom genoeg spannende verhalen heeft om publiek mee te lokken. Dat die 'Berregs' zijn is juist een voordeel. 'Wij kennen ze, maar jullie niet'. Dat is de gedachte. Dat Bergen op Zoom een traditie van theater heeft is gunstig. Want die mooie verhalen moeten goed wordt verpakt. En het publiek moet er actief aan kunnen meedoen. ,,Het gaat om het wow-effect. Hier is iets spannends, iets geheimzinnigs'', zegt Andries Boer, de projectleider van de gemeente.

Spannend is de Mozesbrug, een ontwerp van Ro&AD Architecten, bij Fort de Roovere. Geheimzinnig is een bezoek aan de Grebbe. Maar er is veel meer van te maken dan nu gebeurt. Want die Grebbe is dan wel bijzonder, maar de wandeling er doorheen is 'eigenlijk gewoon saai'', oordeelt Boer.

Volledig scherm De door Ro&Ad Architecten ontworpen Mozesbrug in de gracht van Fort de Roovere.

Hoe de Grebbe wel spannend is te maken, de belangstelling voor de Mozesbrug nog beter valt te benutten, wordt de komende maanden nader uitgewerkt. Mozesbrug en Grebbe zijn slechts voorbeelden. Maar ze illustreren de richting waarin wordt gedacht.

Sms

Projectleider Boer geeft nog een voorbeeld: ,,Tijdens Popmonument is vorig jaar geëxperimenteerd met smsjes. Bezoekers liepen van monument naar monument voor de optredens. Maar een tiental kreeg onderweg een smsje. Met de boodschap: als je over drie minuten voor dat en dat poortje staat, kun je naar binnen voor een concert.'' Andere bezoekers vroegen zich af waar die ineens waren gebleven. Zo maak je van een evenement dat plaatsvindt iets spannend, geheimzinnig, is zijn boodschap.

Iconisch

Die verhalen starten in Het Markiezenhof. Dat is de plek waar alles om draait. ,,Het is een iconisch moment, bekend tot in Goes en Breda'', aldus Boer. In dat stadspaleis blijven de huidige collectie over stad en streek. En het kermismuseum ook. Maar er komt een 'narratief' concept. Met andere woorden: de verhalen daar gaat het om. ,,We moeten de verhalen achter de collectie spectaculair vormgeven'', aldus Cees Meijer, directeur van Het Markiezenhof. Het Bergse paleis moet met dat andere concept nog wel zijn status als museum behouden. Daarom komt er overleg met deskundigen. Om te weten of wat Bergen op Zoom wil ook kan.

Dat Markiezenhof zelf moet straks voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn. Alleen wie het museum in wil, betaalt.