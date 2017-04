Bergen op Zoom blikt vooruit op 75 jaar bevrijding Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM - De Stichting Bevrijding Brabantse Wal heeft deze week de aftrap gegeven voor een uitgebreid programma rond 75 jaar bevrijding. In Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. In 2019 en 2020.

Volledig scherm Bevrijding Brabantse Wal. © Dick Vermaas

Nog uitgebreider dan in 2014, toen de regio herdacht dat het 70 jaar geleden was dat de Duitsers werden verdreven.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal is nu al met de voorbereidingen begonnen, omdat er voor die tijd veel werk verzet moet worden. Tientallen vrijwilligers zijn nodig. Om allerlei taken op zich te nemen. Daarom had de Stichting Bevrijding Brabantse Wal deze week in Den Enghel aan de Grote Markt in Bergen op Zoom tal van organisaties uitgenodigd.

Van een afvaardiging van de Vliegbasis Woensdrecht tot de Stichting Herdenking Welberg. En van de stadsgidsen van Bergen op Zoom tot heemkundekring Het Zuidkwartier. Met als doel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. ,,Na 70 jaar bevrijding zijn we door de gemeentebesturen van Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen gevraagd er mee door te gaan'', zegt Frans de Vos, voorzitter van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.

De afgelopen tijd is er het nodige werk al verzet. De organisatie heeft in grote lijnen het plan voor 2019/2020 rond, maar kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. De Slag om de Schelde krijgt in 2019 weer de nodige aandacht, er zijn plannen voor een toertocht met oude militaire voertuigen zoals in 2014, en voor een defilé.

,,En de organisatie van de taptoe in Bergen op Zoom heeft te kennen gegeven op 27 oktober te willen gaan zitten'', aldus De Vos. Dat is de dag dat Bergen op Zoom is bevrijd.

Ook zoekt de Stichting Bevrijding Brabantse Wal de samenwerking met scholen. Een aparte werkgroep komt er voor de activiteiten in Woensdrecht en Steenbergen. Om wat daar gebeurt goed tot zijn recht te laten komen. ,,We hebben ook plannen voor een grote tentoonstelling. In samenwerking met het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp'', aldus De Vos.