Behandeling voor man (70) die brandstichtte in flat Bergen op Zoom

Manege de Paardenhoeve in Bergen op Zoom bestaat vijftig jaar

7:30 BERGEN OP ZOOM - Het begon een halve eeuw geleden allemaal heel klein, met een pony en wat simpele opstallen. Manege Bruijs, zo heette het lang in de volksmond. Mettertijd groeide het bedrijf uit tot wat het nu is: een begrip in de hippische wereld in de regio.