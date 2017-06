Ambtenaren in Bergen op Zoom zijn te vaak ziek

Hij reageert daarmee op kritiek vanuit de gemeenteraad waarbij met name zijn partijgenoot, VVD-raadslid Joost Pals de nodige kanttekeningen plaatst bij de gang van zaken bij de gemeente. ,,Landelijk is er een ziekteverzuim van ambtenaren van 5.6 procent. Bergen op Zoom zit in 2016 op 5.7.'' Pals ziet hoe in andere sectoren het ziekteverzuim stukken lager ligt. ,,In de industrie 4.8 procent, de handel 3.1 en de horeca 2.2.'' Zelfs in de gezondheidzorg zijn mensen minder vaak ziek dan de ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. ,,Terwijl ze daar meer moeten doen met minder middelen en in minder uren.''