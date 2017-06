'Als we de specialiteiten bundelen kan West-Brabant dé wielerregio van Nederland worden'

Geen nieuwe rechter in zaak Klaas Otto-advocaat

9:00 BREDA - Er komen geen nieuwe rechters in de zaak tegen advocaat Jan Piet van R. De rechters in de zaak werden twee weken geleden gewraakt, omdat ze de schijn van partijdigheid zouden hebben. De wrakingskamer van de rechtbank in Breda besloot vrijdag echter dat dat vermoeden niet terecht is.