Als de ene aannemer sneller klaar is dan de andere...

Tropenrooster op West-Brabantse scholen

16:45 Tropenrooster op de scholen! Leerlingen op verschillende middelbare scholen in West-Brabant hoeven deze week minder lang naar school. Onder meer de KSE in Etten-Leur, het Norbertuscollege in Roosendaal en 't Steenspil in Halsteren hanteren vanaf dinsdag verkorte lesroosters.