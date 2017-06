Aldi Hoogerheide verkast ondanks protest

Volledig scherm © AP

Daarin staat onder meer dat de Aldi en de nu nog aan de Doelstraat gevestigde Albert Heijn bij elkaar op het nieuwe terrein achter de Raadhuisstraat komen te zitten.

Zorgen

Van Elzakker, eigenaar van boekenwinkel Primera in de Raadhuispassage, uitte zijn zorgen omtrent de verplaatsing van de supermarkt. Hij vreest leegstand in het algemeen en omzetverlies voor zichzelf en andere ondernemers in het meer zuidelijke gedeelte van de Raadhuisstraat. ,,Concentratie van twee supermarkten is te veel van het goede. Waarom de Aldi eerst laten vertrekken als je daarna weer op zoek moet naar een nieuwe trekker?"

Afgeweken

Hij verweet de raad mee te gaan met een bestemmingsplan waar later op cruciale punten van is afgeweken. ,,Er is jaren vergaderd over een nieuw winkelplan. Ik heb thuis wel een centimeter of dertig dik aan rapporten heb liggen. En als dat bestemmingsplan er eenmaal is, in 2013, dan zou je verwachten dat het voortaan als leidraad dient. Vreemd dat er dan van wordt afgeweken."

Zwaartepunt

In eerste opzet zou het zwaartepunt van het winkelgebied in het centrum en het zuidelijke gedeelte van de Raadhuisstraat komen te liggen. ,,Daar zie ik weinig van terug. Noord en zuid, als ik het even zo noemen mag, worden nu uit elkaar getrokken."

Gladiolen

Van Elzakker kreeg de vraag of hij zijn zienswijze namens winkelvereniging Winkelhart had ingediend. ,,Nee", gaf hij toe, ,,als ondernemer heb ik geleerd om in de eerste plaats voor mezelf op te komen. Locatie is alles: de dood of de gladiolen."

Waarheid

Hij verwierf sympathie van het CDA. ,,U houdt een goed betoog", reageerde Ad Pijnen, ,,er zit een grote kern van waarheid in. Maar terugdraaien is geen optie meer." Dat vroeg PvdA-voorman Cees Jaspers zich af. ,,Moeten we dan over vijf jaar tot de conclusie komen dat we het verkeerd hebben gedaan?"

Doorsteek