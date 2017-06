Afvaldump Bergen op Zoom is de druppel: 'Gemeente laat ondernemers Bosstraat in de steek'

Overvaller Texaco Bergen op Zoom: 'Ik had een kronkel in mijn hoofd'

24 juni BERGEN OP ZOOM - ,,Ik had op dat moment een kronkel in mijn hoofd", vertelt de 34-jarige verdachte over de reden waarom hij in februari het Texaco-tankstion aan de Halsterseweg in Bergen op Zoom overviel. Hij zat er achteraf ook best wel mee. Maar hij had per direct contanten nodig voor zijn drank- en wietverslaving.